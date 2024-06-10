Пять подмосковных команд заняли места на пьедестале детского фестиваля гандбола в Тольятти

Пять команд Московской области стали обладателями медалей ХХII детского фестиваля гандбола. В копилке спортсменов Подмосковья две золотые и три бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Триумфаторами турнира стали команды Центральной спортивной школы № 1 (Наро-Фоминск) среди юношей 2011 г. р. и спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта (Чехов) среди юношей 2012 г. р.

«Наша команда провела соревнования без поражений. На групповом этапе мы не испытали особых проблем и уверенно выиграли три игры. Самый напряженный матч получился за выход в финальную тройку против краснодарцев, которых мы обыграли. Эта победа позволила команде продолжить борьбу за медали фестиваля. Соперниками в финальной стадии стали: Москва, споршкола «Тушино» и Андижанская область Узбекистана. В заключительных играх мы обыграли москвичей со счетом 32:7, а команду из Узбекистана — 29:18», — рассказал главный тренер «СШОР по игровым видам спорта» отделения г. о. Чехов Станислав Кочергин.

Отметим, что чеховские гандболисты уже второй год подряд становятся победителями этого престижного фестиваля.

Бронзовыми призерами соревнований стали гандболисты Спортивной школы «Лидер-1» (Егорьевск) среди юношей 2009–2010 г. р., спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта (Протвино) среди юношей 2013 г. р. и младше и команда девушек 2013 г. р. и младше из Егорьевска.

В этом году в качестве участников на турнир заявились более 175 команд из России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. В гандбольных баталиях в течение шести дней состязались 2 620 спортсменов 2009–2013 гг. р. Впервые в рамках фестиваля свои делегации представили: Южно-Сахалинск, а также новые регионы России — ДНР и ЛНР.

ХХII детский фестиваль гандбола прошел с 1 по 7 июня в Тольятти. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.