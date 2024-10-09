Пять медалей завоевали теннисисты Подмосковья на чемпионате России по спорту ПОДА

Представители Подмосковья выиграли три золотые и две серебряные награды на соревнованиях по теннису на колясках в рамках чемпионата России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Первое место в личных соревнованиях заняла Виктория Львова. Серебряной медали в личном зачете удостоилась Людмила Бубнова. Две подмосковные теннисистки также поднялись на первую ступень пьедестала по итогам парного раздела турнира. Кроме того, представители региона завоевали медали в парных соревнованиях среди мужчин: Алексей Елисеев стал первым, а Вадим Обухов — вторым.

​Соревнования по теннису на колясках в рамках чемпионата России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в Москве на кортах «Орбиты Теннис Парка». Турнир стал самым масштабным за последние годы, в нем приняли участие свыше 50 спортсменов из 11 регионов страны.

​Чемпионат по спорту ПОДА проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.