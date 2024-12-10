Пять медалей завоевали спортсмены Реутова на чемпионате по бегу с препятствиями

Dubai World Obstacle Championship — это соревнование, которое собирает сотни желающих проверить свои силы в беге с препятствиями со всего мира. Три спортсмена из Реутова завоевали медали на турнире, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ученик реутовской школы № 2 Прохор Ханонин стал лучшим трижды. Он получил золотые медали на дистанции 2 500 и 5 000 метров и серебро на стометровке в возрастной категории 16-19 лет.

Олег Прокудин — воспитанник реутовской «Школы Героев» получил бронзу за прохождение дистанции в 1 500 м в категории 12-15 лет.

Среди мужчин в категории ELITE занял третье место также житель Реутова Юрий Прокудин. Напомним, Юрий в этом году стал чемпионом мира в дисциплине «Дистанция 100 метров» на чемпионате мира по версии коммерческого бренда Spartan Race. Он является тренером реутовской «Школы героев» и становился победителем ТВ-шоу «Супер ниндзя» на телеканале СТС, а также победителем World Ninja Challenge.

Чемпионат Dubai World Obstacle Championship собрал лучших атлетов со всего мира. Все они боролись за победу в четырех дисциплинах — 100, 2,5 км и 5 км, а также 1,5 км для юниоров.

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