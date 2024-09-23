Конькобежцы Подмосковья взяли медали на этапе Кубка РФ и на турнирах по шорт-треку

Спортсмены Московской области завоевали пять медалей на первом этапе Кубка России и на всероссийских соревнованиях по шорт-треку. В копилке представителей региона серебряная и две бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Серебро» на дистанции 1000 м среди женщин завоевала спортсменка Фаиля Аймалетдинова. На первом месте представительница Санкт-Петербурга, а на третьем — конькобежка из Челябинской области.

Бронзовым призером Кубка России стала женская команда в составе Фаили Аймалетдиновой, Анастасии Даниловой, Дарьи Краснокутской и Анастасии Краснокутской. Квартет занял третье место в женской эстафете на 3000 м. На первой и второй ступени пьедестала команды Санкт-Петербурга и Краснодарского края соответственно.

Еще одна «бронза» в активе сборной Подмосковья в смешанной эстафете на 2000 м. В составе команды выступили Фаиля Аймалетдинова, Дарья Краснокутская, Анастасия Данилова, Павел Конычев, Александр Шульгинов, Яков Шуляк и Михаил Ракитин. «Золото» у представителей Санкт-Петербурга, а серебряные медали завоевали спортсмены из Москвы.

В рамках всероссийских соревнований по шорт-треку «Кубок Семена Елистратова» в смешанной эстафете 3000 м среди юниоров и юниорок 18-19 лет команда Московской области завоевала серебряные медали. В составе подмосковного коллектива выступали Елена Купалева, Алиса Руссу, Вадим Марченко и Зорик Чогандарян. Первыми в этой дисциплине стали спортсмены из Москвы, а бронзовыми призерами стали конькобежцы из Нижегородской области.

На дистанции 1500 м среди юниоров 18-19 лет подмосковный спортсмен Зорик Чогандорян стал третьим. На первом и втором местах спортсмены из Ярославской области и Москвы соответственно.

Первый этап Кубка России и всероссийские соревнования по шорт-треку проходили с 19 по 22 сентября 2024 года в Уфе. В программе были состязания мужчин и женщин, юниоров и юниорок на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м, а также эстафета на 3000 м и 5000 м и смешанная эстафета на 2000 м. Второй этап Кубка России пройдет в октябре в Санкт-Петербурге.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», - сказал Воробьев.