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Пять медалей завоевали люберецкие самбисты на первенстве Московской области

Пять медалей различного достоинства завоевали люберецкие самбисты на первенстве Московской области, которое прошло в минувшие выходные во Дворце спорта «Триумф» Люберец. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

«Первенство Московской области по самбо проводилось среди юношей и девушек 11-12 лет. В этом году соревнования были посвящены 80-летию Великой Победы. Турнир начался с минуты молчания в память о жертвах ВОВ, а парад участников выходил на арену под марш „Прощание славянки“, — рассказал вице-президент Федерации самбо МО, председатель Федерации самбо Люберец, депутат, муниципальный координатор проекта „Единой России“ „Выбор сильных“ Виктор Худяков.

Он отметил, что в соревнованиях приняли участие более 230 самбистов из разных округов Московской области.

Представители Федерации самбо городского округа Люберцы завоевали пять медалей, среди которых две — золотые.

«Это достойный результат совместного труда воспитанников и тренеров. Поздравляю победителей, призёров и их наставников!» — добавил Виктор Худяков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.