Пять медалей взяли подмосковные велогонщики на Всероссийских соревнованиях

Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей за три дня Всероссийских соревнований «Неделя велоспорта». В копилке представителей региона золотая, серебряная и три бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В дисциплине «кросс-кантри — короткий круг» в возрастной группе 13-14 лет победителем стала Софья Пантеева. Третье место в этом старте также заняла подмосковная спортсменка Анастасия Беляева. «Серебро» у представительницы Самарской области.

«Ехала хорошо, жара не помешала выиграть. Спасибо тренерам и родителям. Трасса замечательная. Спасибо организаторам», — сказала Софья Пантеева после победного финиша.

Среди юношей 13-14 лет второе место занял Петр Афанасьев. На первом месте спортсмен из Чувашской Республики, а «бронза» у представителя Республики Мордовия.

Бронзовым призером среди девушек 15-16 лет по велоспорту-шоссе в дисциплине «групповая гонка» на 40 км стала Александра Белова. На первой и второй ступени пьедестала спортсменки из ДНР и Тверской области соответственно.

Еще одну бронзовую медаль завоевала Софья Пантеева в дисциплине «индивидуальная гонка на время» на дистанции 10 км среди девушек 15-16 лет. Здесь первое и второе места также заняли представительницы ДНР и Тверской области.

Всероссийские соревнования «Неделя велоспорта» проходят с 7 по 14 июля 2025 года в Пензе в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Турнир проводится по четырем дисциплинам: ВМХ, маунтинбайк, трек и шоссе. В нем участвуют более 1000 юных спортсменов со всей страны, а также из Республики Беларусь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.