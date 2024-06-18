Пять медалей выиграли спортсмены Подмосковья на XII летней спартакиаде учащихся

Представители Московской области завоевали пять медалей на XII летней спартакиаде учащихся по тхэквондо. В копилке региональной команды одно золото, одно серебро и три бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Сабина Омарова стала обладательницей золотой медали в весовой категории до 68 кг.

Серебряным призером турнира стал Карим Рамазанов, который выступал в весовой категории до 78 кг.

Бронзовые награды завоевали Егор Шефатов в весовой категории 78+ кг, Илья Шилов в весовой категории до 48 кг и Александр Дейниченко в весовой категории до 63 кг.

За два дня на даянг вышли 184 спортсмена из 39 регионов страны. Юниоры и юниорки разыграли медали в 10 весовых категориях.

XII летняя спартакиада учащихся (юношеская) России 2024 года по тхэквондо проходила с 14 по 17 июня в Красноярске. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.