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Пять медалей на первенстве России по гольфу завоевали представители Подмосковья

Спортсмены из Московской области завоевали пять медалей на первенстве России по гольфу. В активе представителей региона три золотые, одна серебряная и одна бронзовая награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В личном первенстве среди юниоров 17-18 лет на высшую ступень пьедестала почета поднялся спортсмен Артем Дунаев. На втором и третьем месте расположились представители Москвы.

В соревнованиях среди юниоров 15-16 лет бронзовым призером стал подмосковный спортсмен Марк Пучков.

Личное первенство среди девушек 15-16 лет выиграла гольфистка из Московской области Алиса Молоканова. Серебряным призером соревнований также стала представительница Подмосковья Елизавета Кошкина. «Бронзу» первенства завоевала спортсменка из Ростовской области.

В состязаниях среди девочек 10-12 лет лучшей стала юная представительница региона Александра Сивова, которая спортсменок из Красноярского края и Санкт-Петербурга.

Первенство России по гольфу проходило с 26 по 31 августа 2024 года в г. Санкт-Петербург.

Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.