«Пиво надо вернуть»: агент Бабаев высказался о спиртном на стадионах
Фото - © РИА Новости, Александр Ступников
Хоккейный агент Шуми Бабаев заявил, что пиво нужно возвращать на спортивные арены России, сообщает Metaratings.ru.
«Даже можно возвращать более крепкие напитки, делать специальные зоны на аренах, где будут их продавать и пить. Главное — регулировать, как, что, кто и где покупает. Это есть во всем мире. Ты приходишь на игру НХЛ — там продают и более крепкие напитки, чем пиво», — сказал Бабаев.
По его словам, люди ходят на спортивные состязания не только и не столько для распития спиртного, но эти напитки могут пополнить бюджеты клубов.
Необходимо и повышать уровень качества еды на стадионах: стоит начать продавать бургеры, мясо и пиццу, заключил агент.
С 2005 года на спортивных объектах в России запрещена алкогольная продукция, а в 2004 году власти запретили ее рекламу. Однако недавно первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что к 2026 году в ГД могут принять законопроект о возвращении пива на стадионы.
