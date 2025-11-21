«Пиво надо вернуть»: агент Бабаев высказался о спиртном на стадионах

«Даже можно возвращать более крепкие напитки, делать специальные зоны на аренах, где будут их продавать и пить. Главное — регулировать, как, что, кто и где покупает. Это есть во всем мире. Ты приходишь на игру НХЛ — там продают и более крепкие напитки, чем пиво», — сказал Бабаев.

По его словам, люди ходят на спортивные состязания не только и не столько для распития спиртного, но эти напитки могут пополнить бюджеты клубов.

Необходимо и повышать уровень качества еды на стадионах: стоит начать продавать бургеры, мясо и пиццу, заключил агент.

С 2005 года на спортивных объектах в России запрещена алкогольная продукция, а в 2004 году власти запретили ее рекламу. Однако недавно первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что к 2026 году в ГД могут принять законопроект о возвращении пива на стадионы.

