Пилоты Подмосковья стали победителями этапа чемпионата по кольцевым гонкам

Спортсмены из Подмосковья на этапе чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам на трассе «Игора Драйв» трижды финишировали первыми, четырежды показали второй результат и четырежды третий, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В первой гонке зачетной группы «SMP GT4» все три призовых места заняли подмосковные пилоты. Лучшее время показал Алексей Несов из городского округа Королев. За ним финишную черту пересек Андрей Солуковцев из городского округа Люберцы. И замкнула призовую тройку Светлана Горбунова из городского округа Клин.

​Второй старт в данной зачетной группе также выиграл Алексей Несов, воспользовавшись преимуществом поул-позиции. В третьей гонке он стартовал десятым, но, обогнав весь пелотон по внешнему радиусу, сумел выйти в лидеры и финишировать первым. Однако по решению спортивных комиссаров подмосковный гонщик был оштрафован на 10 секунд, что отбросило Алексея Несова на вторую позицию. Тем не менее судейские санкции не помешали ему занять первое место в итоговом протоколе этапа. Еще один подмосковный пилот Андрей Солуковцев завершил третий заезд с «бронзовым» результатом, который вывел его на третью строчку в итогом зачете этапа.

​В стартовой гонке зачетной группы «Спортпрототип CN (527 Shortcut)» Кирилл Киракозов из городского округа Мытищи показал второе время, а Алексей Хаиров из городского округа Балашиха — третье. Во втором заезде гонщик из Балашихи улучшил свой результат и стал победителем, вырвавшись в лидеры за четыре минуты до финиша. «Бронза» на счету Сергея Иевлева из городского округа Красногорск.

​По итогам этапа Алексей Хаиров возглавляет турнирную таблицу. Кирилл Киракозов — третий. В зачете Кубка России Алексей Хаиров сохраняет вторую позицию, а Кирилл Киракозов поднимается на третью.

​В зачетной группе «Туринг-лайт» Андрей Масленников из Королева завоевывает «серебро» в рамках второго старта. Данный результат позволил ему сохранить второе место в турнирной таблице чемпионата России.

​Старты этапа чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам проходили в Ленинградской области на трассе «Игора Драйв». Следующий этап состоится 14–15 сентября в Московской области на трассе «Moscow Raceway» под Волоколамском.

​Соревнования проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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