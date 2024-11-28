Петербург стал центром адаптивного плавания

В Петербурге проходят масштабные Всероссийские соревнования по плаванию, в которых участвуют выдающиеся спортсмены-паралимпийцы из 15 российских регионов. Команда Северной столицы выделяется как самая многочисленная на этом турнире, который проходит в СК «Центр плавания». Мероприятие также включает детско-юношеские соревнования, организованные при поддержке Всероссийской федерации спорта слепых, и проходит с 27 по 29 ноября, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Соревнования организованы с целью мотивирования спортсменов в условиях санкций со стороны международных федераций. Петербург на «Кубке чемпионов» представлен Дарьей Василенко, пятикратной чемпионкой России и восьмикратной обладательницей титула всероссийского первенства 2024 года, а также Тимофеем Гуком, четырехкратным чемпионом России и членом национальной спортивной сборной.

В городской администрации отметили, что все молодые спортсмены являются учениками ГБУ дополнительного образования спортивной школы олимпийского резерва водных и других видов спорта Выборгского района Санкт-Петербурга (СШОР ВоВиС).

Отделение по спорту для лиц с нарушением зрения по дисциплине «плавание» было основано в СШОР ВоВиС в 2010 году. Среди спортсменов этого отделения — двукратный бронзовый призер Паралимпийских летних игр 2012 года в Лондоне Александр Голинтовский и участница Паралимпийских летних игр 2020 и 2024 годов Александра Зяблицева, которая учится в МГУ и представляет Москву.

Кроме того, новые возможности крупнейшего центра по адаптивным видам спорта также используются для реабилитации ветеранов СВО. Он открыл свои двери в середине августа в Приморском районе.

Центр способен одновременно принимать до 200 участников и более 1000 зрителей. Здесь созданы условия для занятий игровыми видами спорта, тяжелой атлетикой и общей физической подготовкой. Особой гордостью заведения является уникальный плавательный бассейн с подъемным дном, который предоставляет возможность заниматься плаванием людям с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата.

«Адаптивные виды спорта — это возможность реализовать себя и жить активной социальной жизнью», — отметила олимпийская чемпионка Светлана Журова.