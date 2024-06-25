Первый трейловый забег «По стопам Татищева» состоится в Солнечногорске 13 июля

В самом центе одного из культурно-исторических кластеров г. о. Солнечногорск 13 июля состоится трейловый забег «По стопам Татищева». Общая протяженность маршрута составит 12 км, восемь из которых пройдет по трассе с грунтовым покрытием, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнование начнется в деревне Шахматово. Участие в забеге бесплатное и допускается к нему любой желающий старше 18 лет. На финише каждый получит памятную медаль, а самых быстрых ждут дополнительные призы.

«Мы приглашаем всех любителей бега, кто хочет сменить асфальт на лес, кому интересна пробежка среди живописных мест и тех, кто не боится „грязных“ участков пересеченной местности. По этим дорогам и тропам в разные эпохи ходили такие знаменитые люди, как Татищев, Менделеев, Блок, Чайковский. Обязательно присоединяйтесь к первому трейл-забегу „По стопам Татищева“ в нашем округе», — отметила руководитель проекта «Спортивный Солнечногорск» Юлия Зимкина.

Зарегистрироваться и узнать более подробную информацию о забеге можно по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.