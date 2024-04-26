сегодня в 10:54

Первый матч по гандболу пройдет в Звенигороде

Первый матч по гандболу OLIMPBET суперлиги пройдет сегодня в Звенигороде. Игра состоится в 19:00 в спортивном комплексе «Звезда», передает пресс-служба администрации городского округа.

Команда «Звезда» сыграет с командой ЦСКА.

Скоро начнется завершающая стадия Чемпионата России. Матч обещает быть интересным и, конечно, зрелищным.

Для болельщиков подготовили различные активности: конкурсы с призами, выступление профессиональной группы поддержки, подарки, фотографии. Также в холле спортивного комплекса можно будет сделать аквагрим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.