Первый Кубок футбольных мам пройдет 7 июня в Подмосковье

В городском округе Подольск на стадионе «Труд» 7 июня пройдет первый летний Кубок футбольных мам в этом году. Первая игра начнется в 9:30, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире примут участие 8 команд: «Авангард мамы» (Раменское), «Апельсинки» (Москва), «Адмирал ВМФ» (Москва), «ФМ» (Москва), «ФМ КПРФ» (Подольск), «Футбольные мамы» (Москва), «Мамы Че» (Москва) и «ФМ Большевик» (Серпухов). Главной особенностью Кубка в этом году станут места проведения матчей. Турниры пройдут в 4 городах Подмосковья, которые в годы Великой Отечественной войны сыграли значимую роль в ходе обороны Москвы. Игры пройдут в Подольске, Волоколамске, Дмитрове и Наро-Фоминске.

«Летний Кубок среди футбольных мам — это больше, чем просто игра. В этом году мы собираемся в городах, которые стали символами героизма и мужества, отдав честь тем, кто защитил нашу столицу ценой собственной жизни. Каждая наша встреча — это возможность вспомнить подвиги прошлого, передать детям любовь к истории своей Родины и вдохновлять друг друга на новые победы. Футбол объединяет, дарит радость движения и общения, воспитывая уважение к великим страницам нашей общей истории», — сказала директор подмосковного филиала АНО «Футбольные мамы» Ольга Соломатина.

На открытии турнира футбольных мам поприветствует участница Великой Отечественной войны, председатель совета ветеранов, амбассадор ассамблеи народов России Мария Рохлина.

Летний Кубок футбольных мам проходит в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.