Первый этап Кубка Сергея Карякина-2025 собрал 300 любителей шахмат

В стартовом этапе Кубка Сергея Карякина в Подмосковье приняли участие 300 начинающих и опытных шахматистов из 12 регионов России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Состязания прошли в парке «Пехорка» в городском округе Балашиха.

«Впервые Кубок Сергея Карякина мы провели в 2022 году, тогда его участниками стали более 120 человек. Сегодня это уже более масштабные ежегодные соревнования, которые проходят в несколько этапов и объединяют свыше 1000 шахматистов. Первый этап в этом году проходит в парке „Пехорка“ в Балашихе, второй состоится в июле в домодедовском парке „Ёлочки“, а финал проведем в конце августа в центральном парке Лобни. Одной из главных особенностей турнира, которую мы сохраняем из года в год, является проведение всех этапов в парках под открытым небом. Безусловно, Кубок Карякина будет расширяться и продолжаться как важная шахматная традиция Московской области», — прокомментировал старт Кубка Сергея Карякина министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

В рамках первого этапа Кубка состоялось пять отдельных турниров в разных возрастных категориях: открытые соревнования для всех желающих, среди юношей и девушек 2008–2012 гг. р., среди мальчиков и девочек 2013–2014 гг. р., 2015–2016 гг. р., а также 2017 г. р. и моложе. Отметим, что самому юному участнику Кубка исполнилось 5 лет, а самому возрастному — 87 лет.

​Победители и призеры каждого турнира были награждены эксклюзивными кубками и медалями. Кроме того, дополнительные награды получили женщины и ветераны спорта.

​Главным событием дня стал сеанс одновременной игры между сенатором РФ, многократным чемпионом мира, президентом федерации шахмат Московской области Сергеем Карякиным и десятью лучшими молодыми шахматистами соревнований. Одна из десяти счастливчиков, победительница турнира среди девочек 2013–2014 гг. р. Илиана Масаева смогла сыграть с прославленным гроссмейстером вничью.

​«Мы занимаемся популяризацией шахмат в стране и видим большие подвижки. Все больше детей занимаются шахматами, это видно даже по нашему турниру. Мы начинали со 100 участников, а сейчас только на одном этапе уже 300. Знаковым отличием сегодняшнего этапа турнира является то, что победители отбираются на международный фестиваль „Шахматные звёзды“, за которым будет следить весь шахматный мир. В нем примут участие лучше юные шахматисты и международные гроссмейстеры со всего мира. Мы открываем шахматные клубы по всей стране, но Подмосковье — особенный регион. Совсем скоро и в Балашихе также будет открыт шахматный клуб моего имени», — отметил Сергей Карякин.

​Ведущей мероприятия стала спортивный журналист, международный гроссмейстер Мария Фоминых. Она также прокомментировала для зрителей сеанс одновременной игры. Трансляция партий велась как онлайн, так и на экранах, установленных на сцене.

Соревнования прошли 21 июня и объединили представителей 12 регионов РФ: Москвы, Московской, Белгородской, Кировской, Калужской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Ростовской областей, Пермского края, Республики Башкортостан и Республики Татарстан. С результатами турнира можно ознакомиться на сайте.

​«Кубок Карякина проводится уже четвертый год. В этом сезоне турнир пройдет в три этапа, и на всех ожидается большое количество участников, возможно, даже несколько тысяч человек. Тем не менее первый этап — особенный. В его рамках прошел отбор на международный турнир „Шахматные звезды“, который состоится в конце июня на ВДНХ. Общее количество участников этапа-открытия превысило 300 человек. Из них 60 человек принимают участие в открытом турнире — шахматисты разного возраста, а оставшиеся 240 участников — это дети, соревнующиеся в четырех возрастных подгруппах», — сказал исполнительный директор федерации шахмат Московской области Альберт Миннуллин.

​Кубок Сергея Карякина по шахматам проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.