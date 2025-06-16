Первый этап Кубка Карякина по шахматам пройдет в Балашихе 21 июня

Первый этап шахматного турнира пройдет 21 июня в парке «Пехорка» городского округа Балашиха. Президент федерации шахмат Московской области Сергей Карякин проведет сеанс одновременной игры с сильнейшими участниками. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Турнир проведут по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени — 10 минут с добавлением 5 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Особенностью первого этапа станет отбор на финал международного детского турнира «Шахматные звезды 5.0».

Юные шахматисты, представляющие Московскую область, разыграют 24 путевки в финал, который пройдет с 25 по 30 июня 2025 года на территории ВДНХ в павильоне ВТЦ Азербайджанской республики.

Победители детских турниров смогут встретиться на одной сцене с признанными мастерами мировых шахмат — Сергеем Карякиным, Хоу Ифань, Валентиной Гуниной, Екатериной Лагно, Александрой Горячкиной, Владиславом Артемьевым, а также ведущими гроссмейстерами из Азербайджана, Ирана, Индии и Казахстана.

Для участников подготовили насыщенную соревновательную программу с розыгрышем призов в пяти возрастных категориях, включая open-турнир для всех желающих, а также специальные награды для женщин и ветеранов.

Для участия в турнире необходимо подать заявку до 18 июня включительно.

В возрасте 12 лет и 7 месяцев Сергей Карякин стал самым юным гроссмейстером в истории, за что был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Этот рекорд оставался непревзойденным на протяжении почти 20 лет — до 2021 года.

Кубок Сергея Карякина проходит в парках Подмосковья с 2022 года и с каждым годом привлекает все больше участников. В 2024 году в соревнованиях приняли участие боле трехсот шахматистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.