сегодня в 19:22

Первые места на соревнованиях по джампингу заняли спортсмены из Чехова

В Московской области прошли первые в сезоне 2025–2026 гг. соревнования по джампингу на Кубок Москвы и Кубок Московской области. Первые места заняли спортсмены из Чехова, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Турниры собрали участников из Москвы и Подмосковья, Иваново, Тулы, Ставрополя, Нижнекамска, а также Чувашии, Волгоградской области и Республики Беларусь.

Муниципальный округ Чехов представили спортсмены клуба «Jumping Chekhov». В соревнованиях приняли участие команды разных возрастов и добились отличных результатов:

1 место — команда «Звездочки», возрастная категория 3-6 лет;

1 место — команда «M&Ms Kids», возрастная категория 7-11 лет;

1 место — команда «M&Ms», возрастная категория 12-14 лет.

Тренер — Елена Виданова.

Джампинг — новый вид спорта на мини-батутах. Фитнес-тренировки проходят на небольших шестиугольных батутах с поручнем. Под музыку спортсмены выполняют разные ритмичные прыжки, а также делают статичные упражнения на баланс. В 2021 году в России официально зарегистрирована Федерация джампинг фитнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.