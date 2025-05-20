Первенство по фехтованию среди юниоров провели в Химках

В Химках на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Новатор» провели первенство по фехтованию среди юниоров. Турнир приурочили ко дню рождения двукратного Олимпийского чемпиона Юрия Сисикина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Перед началом соревнования зрителей познакомили с биографией выдающего спортсмена, а общественница из Химок Екатерина Калюжная напомнила о важности сохранения памяти таких личностей.

«В решающем бою командного турнира против олимпийского чемпиона поляка Франке в 1964 году, проигрывая 2:4, за оставшиеся 12 секунд Юрий Сисикин сумел нанести 3 укола, принеся сборной СССР золотые медали. Хочется, чтобы наши юные спортсмены брали пример с известного фехтовальщика и никогда не останавливались на достигнутом», — сказала лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Всего в соревновании приняли участие 61 спортсмен из Химок. По результатам турнира победителями среди юниоров стали Анна Ханамирян среди девушек и Тимофей Московский среди парней.

Частью патриотического мероприятия стало выступление ветерана боевых действий Антона Фирсова. Он напомнил участникам о важности поддержки тыла для наших военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО.

Депутат Химок Татьяна Кавторева напомнила, что ежедневно для жителей проводится множество активностей — спортивные соревнования, концерты, мастер-классы, выставки, а также встречи с членами отделения Ассоциации СВО и ветеранами. Все это благодаря программе «Успех V единстве поколений».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.