Первенство Московской области по биатлону состоялось в Дмитрове

В Центре зимних видов спорта в Дмитрове состоялось Первенство Московской области по биатлону среди юношей и девушек, сообщили в пресс-службе округа.

На старт вышли 160 юных биатлонистов из различных городов Московской области.

По итогам соревнований в каждой возрастной категории были определены победители и призёры, которые получили заслуженные медали и грамоты, а также памятные подарки от спонсора.

После завершения гонки для всех участников соревнований была организована работа полевой кухни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура.

«Мы развиваем спортивную инфраструктуру. Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации», — заявил Воробьев.