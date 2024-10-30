Первенство Ленинского округа по северной ходьбе прошло в выходные

В минувшие выходные на территории парка «Апаринки» состоялось пятое ежегодное открытое первенство Ленинского городского округа по северной ходьбе. В мероприятии приняли участие 53 человека, самому возрастному участнику 87 лет, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«С каждый годом все больше принимают участие жители в категории от 30 до 45 лет. Можно сделать вывод, что северная ходьба молодеет, что очень радует. Ведь этот спорт для всех. Ленинский городской округ — центр притяжения североходцев. Многие жители Московской области не только принимают участие в наших стартах, но и в свободное время приезжают потренироваться в парке Апаринки. Я знаю все трассы Московской области, так как часто принимаю участие в соревнованиях по северной ходьбе. И могу сказать одно, что наша трасса уникальна, таких нет больше в области. Покрытие, протяжённость каждый раз оценивается гостями», — приводятся в сообщении слова президента Московской Областной Федерации северной ходьбы Марии Лужковой.

В открытом первенстве приняли участие не только жители из Ленинского городского округа, но и спортсмены из Москвы и Дмитровского округа. Для участников соревнования от 6 до 87 лет были подготовлены дистанции в два и три километра. Всех победителей награждали медалями и эмблемами Ленинского городского округа.

«Наибольшее количество участников, как всегда, было от центра „Активное долголетие“, они популяризируют здоровый образ жизни, физическую культуру и спорт среди людей пожилого возраста. Главное — это позитивный настрой и хорошее настроение, которыми зарядились как спортсмены, так и зрители. Все участники с энтузиазмом преодолевали дистанции и поддерживали друг друга», — добавила начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципалитета Ольга Перминова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.