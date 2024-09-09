Первенство Балашихи по гимнастике провели на обновленном стадионе «Труд»

Праздник спорта собрал более 300 юных гимнасток из Подмосковья. С началом соревнований участниц поздравили начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха Никита Тарасевич, депутат горсовета Андрей Холод, директор спортшколы олимпийского резерва «Метеор» Евгений Николаев и замдиректора спортшколы Марина Жирова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Впервые после обновления мы проводим в этом зале такие большие соревнования. Как спортсменка, я знаю, что самое сложное — это пережить парад открытия. За несколькими минутами красивого выступления на ковре всегда стоят годы тренировок, слез и пота. Поэтому удачи вам, девочки, а родителям — терпения», — сказала Марина Жирова.

Первенство продлилось 2 дня. Сначала свои выступления представили команды, затем спортсмены показывали индивидуальные упражнения. Лучшие гимнастки получили медали, грамоты и подарки.

Стадион «Труд» открылся на Спортивной улице в 1928 году. В 1979 году здесь построили административное здание с небольшим спортивным залом. С 2019 года учреждение вошло в состав спортивной школы олимпийского резерва «Метеор».

В декабре 2023 года завершилась реконструкция стадиона — тут появились новые футбольное поле с подогревом и физкультурно-оздоровительный комплекс площадью около 5 тысяч квадратных метров. В секциях футбола, бейсбола, волейбола и художественной гимнастики на стадионе «Труд» занимаются более 2 тыс. детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.