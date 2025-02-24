Перспективы развития футбола обсудили в Талдомском округе

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин провел совещание по вопросу стратегии развития футбола в округе. При участии профильного заместителя и руководства спортивной школы «Дружба» состоялось обсуждение проекта «Спартак-регионы», сообщает пресс-служба администрации округа.

Представитель футбольного клуба рассказал, что «Спартак-регионы» — проект Академии «Спартак» имени Федора Черенкова, направленный на поиск юных футболистов внутри страны. Целью проекта является помощь юным спортсменам от 6 до 14 лет быть замеченными специалистами Академии «Спартак».

В ходе совещания были обсуждены перспективы сотрудничества Академии «Спартак» со спортивной школой «Дружба», организации занятий детей в рамках проекта «Спартак-регионы» в Талдомском округе.

«Мы заинтересованы в реализации данного проекта на территории округа, ведь это отличная возможность раскрыться юным талантливым футболистам», — отметил глава округа Юрий Крупенин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.