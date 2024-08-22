Пермский баскетбольный клуб разгромил придуманную «сборную Колумбии»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» выиграл у сборной Колумбии с разницей более чем в 100 очков. Соперник соотечественников оказался выдуманной командой, сообщает Baza .

Матч состоялся в рамках «Кубка Дружбы» в Перми. «Парма» разгромила соперника со счетом 155:53. Колумбийская федерация баскетбола после этого выпустила релиз, в котором заявила, что на деле с «Пармой» играла неофициальная любительская команда, в составе которой были инженеры и баскетболисты, играющие 3×3.

В релизе также говорилось, что Колумбия не получала приглашение выступать на «Кубке Дружбы». Члены федерации баскетбола страны заявили, что планируют наказать тех, кто использовал логотип их профессиональной сборной.

А вот в российской федерации баскетбола утверждают, что от колумбийцев приходил официальный ответ, где они сообщили, что готовы направить свою команду на соревнования в Пермь. Участие в турнире стороны обсудили в Маниле.

В Сети уже опубликован документ, который подтверждает, что колумбийцы знали о соревнованиях и собирались отправить свою команду в РФ. В российской федерации баскетбола считают фейком опубликованный колумбийцами пресс-релиз.