Рейс выразил удивление тем, что Лав, которого уже исполнилось 40 лет, все еще продолжает играть. Он отметил, что в Бразилии только один из ста футболистов может участвовать в играх на высоком уровне в этом возрасте. Несмотря на то, что они периодически общаются, Рейс уверен, что Вагнер уже ближе к завершению карьеры, так как его результативность в «Аваи» снизилась.

«Он совсем не забивает голов за эту команду. Год или два — и пенсия неизбежна», — заявил переводчик.

Рейс также высказал рекомендации для российских клубов, предложив обратить внимание на Матеуса Алвеса из «Сан-Паулу». Он отметил, что выгодно инвестировать в молодые составы до 21 года, так как содержание таких команд относительно недорого, а отдача может быть значительной.

Вагнер Лав оставил заметный след в ЦСКА, где с 2004 по 2013 годы трижды завоевывал чемпионский титул и отличился 124 голами в 259 матчах.