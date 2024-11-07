Перевернувшемуся на финише ЧМ российскому каноисту вернули золотую медаль

Российскому спортсмену Захару Петрову, который в августе выпал из каноэ на финише на чемпионате мира в Самарканде, окончательно присудили золотую медаль спустя несколько месяцев разбирательств. Ее уже передали России, сообщает РБК .

Совсем скоро Петрову вручат долгожданное золото. Международная федерация (ICF) передала генсеку Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елене Исхаковой медаль, которой удостоился российский спортсмен.

Позднее Петрова собираются наградить в торжественной обстановке.

25 августа российский спортсмен первым финишировал на 500-метровке, опередив Сергея Тарновского из Молдавии, но перевернулся на финише. Изначально в протоколе указали, что Петров якобы не финишировал.

После протеста ему вернули золотую медаль, но решение оспорили четыре другие страны, из-за чего россиянин вновь остался без награды. В начале октября совет директоров ICF вернул Петрову медаль, удовлетворив апелляцию российской стороны.

Тарновского не первый раз лишили медали в пользу россиянина. Так, на Олимпиаде-2016 молдавский спортсмен, который до 2013 года выступал за Украину, опередил Илью Штокалова в борьбе за бронзу на дистанции 1000 м, но провалил допинг-тест и был дисквалифицирован.