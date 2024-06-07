Переход вратаря Сафонова в ПСЖ под угрозой срыва из-за долгов футболиста

Вратарю сборной России по футболу Матвею Сафонову закрыли выезд из страны из-за долгов по алиментам в 60 млн рублей. Его переход во французский ПСЖ может быть под угрозой срыва, сообщает Baza .

В феврале Сафонов проиграл суд бывшей жене. По закону он должен был уплачивать четверть доходов в качестве алиментов — это 14 млн рублей. Однако после перерасчета сумма выросла до 60 млн рублей.

В итоге 6 июня вратарю запретили выезжать из страны. При этом Сафонов находится в Минске и готовится к матчу сборной России с Белоруссией. Если он вернется на Родину, то больше не сможет пересечь границу до снятия запрета. Пока неизвестно, получится ли у него выехать за границу из Белоруссии.

В мае стало известно, что вратарь переходит в ПСЖ. Контракт подпишут до 2029 года, а сумма трансфера составит 20 млн евро. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подтвердил, что Сафонов переходит во французскую команду, он уже прошел медосмотр и готовится к подписанию договора.