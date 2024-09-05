Переход португальца Мангаша в «Спартак» может сорваться из-за скандального видео

Переход португальского футболиста Рикарду Мангаша в московский «Спартак» может сорваться из-за видео спортсмена, на котором он предстал накрашенным и в женском платье, сообщает Mash .

Мангаша хотят привлечь по статье о пропаганде ЛГБТ* из-за ролика в женской одежде. На видео спортсмен позирует в женском платье с сумочкой и стоит на каблуках. При этом на его лице заметен макияж.

Ролик футболист снял вместе с девушкой. Именно она выложила ролик в TikTok, а после скандала удалила его.

Фанаты и общественники после просмотра видео с накрашенным спортсменом обратились с заявлением в правоохранительные органы. Председатель Совета Отцов РФ Андрей Згонников заявил, что впускать такого спортсмена в Россию нельзя. СК и Генпрокуратура пообещали проверить ролик.

Скандал произошел за несколько дней до приезда Мангаша в Москву, где спортсмен должен был провести сделку со «Спартаком» на 2 млн евро. Теперь она может затянуться или вовсе не состояться. Сам клуб ситуацию не прокомментировал.

* Организация признана экстремистской в РФ и запрещена.