Переезд в Подмосковье? Стало известно, какую команду может возглавить Ротенберг

Российский тренер Роман Ротенберг может стать главным наставником и функционером подмосковного ХК «Витязь», утверждает «Матч ТВ» со ссылкой на источник. Ранее телеканал сообщал, что специалист покинет петербургский СКА из-за решения нового совета директоров. Клуб и сам Ротенберг эту информацию пока не подтверждали.

Близкий к ситуации источник заявил, что Ротенберг «стоически воспринимает» новость об уходе из СКА, однако не собирается завершать карьеру в НХЛ.

«Главный претендент на него сегодня — „Витязь“. Причем Ротенберг снова будет занимать пост не только главного тренера, но и одного из функционеров клуба, под которого приходят игроки», — утверждает он.

Источник добавил, что известный тренер мог бы помочь «Витязю» улучшить результаты и нарастить фан-базу.

В прошедшем сезоне «Витязь» из Балашихи стал десятым в Западной конференции. На счету клуба — 59 очков за 68 матчей.

Утром 2 июня «Матч ТВ» утверждал, что Ротенберг покинет СКА из-за того, что новый совет директоров неудовлетворен результатами петербургских «армейцев» в сезоне 2024/25. Пресс-служба команды и сам Роман Ротенберг пока не комментировали новости о возможном прекращении сотрудничества.