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Павловопосадцы приняли участие в соревнованиях по пешей рубке шашкой федерации «Казарла»

Павловопосадцы приняли участие в соревнованиях по пешей рубке шашкой федерации «Казарла», которые прошли 15 июля в селе Новая Беденьга Ульяновского района Ульяновской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Чемпионат Ульяновской области ФРШ «Казарла» проходил на территории историко-культурного парка «Станица».

В соревнованиях приняли участие команды из городов Ульяновска, Самары, Пензы, Саратова, Саранска (Республика Мордовия), Казани, Елабуги, Набережных Челнов, Альметьевска (Республика Татарстан), Павловского Посада.

Соревнования начались с молебна и проходили в нескольких категориях сложности У-5, У-4, У-3. По итогу участники разыграли три комплекта медалей. Спортсмены демонстрировали свое умение рубить, а также определяли, кто наносит наиболее меткие и наиболее мощные удары.

Главным судьей на соревнованиях был Дмитрий Анатольевич Тишковец, ПФО ФРШ «Казарла».

В рамках чемпионата состоялись квалификационные экзамены, которые позволили повысить спортсменам свою категорию. Также прошел, в не рамках соревнования, валовый турнир.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.