сегодня в 14:26

Павлово-Посадские биатлонисты завоевали два «серебра» на областных соревнованиях

11 октября на стадионе «Заречье» состоялись областные соревнования по биатлону, где юные спортсмены Павлово-Посадской спортивной школы (МУДО СШ) продемонстрировали выдающиеся результаты. Воспитанники СШ завоевали сразу две серебряные медали в эстафетных гонках, подтвердив высокий уровень подготовки. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В кросс-эстафете среди юношей 13-14 лет второе место заняла команда в составе Дмитрия Кислова, Максима Аникеева и Ильи Бурдукова. Ребята показали отличную скорость и точность на огневом рубеже, обеспечив себе почетное «серебро» в упорной борьбе.

Не менее успешно выступили старшие спортсмены. В смешанной кросс-эстафете среди юношей и девушек 15-16 лет серебряные медали завоевали Самат Гильфанов, Роман Иванов, Полина Чурилова и Ариадна Карпова. Их слаженные действия и спортивный характер привели команду на вторую ступень пьедестала.

Администрация Павлово-Посадского городского округа и руководство спортивной школы поздравляют призеров и тренерский штаб с этими значимыми достижениями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.