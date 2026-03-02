Павел Мамаев сообщил о приостановке работы футбольной академии в Дубае

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев заявил о временной приостановке работы футбольной академии в Дубае на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Metaratings.ru .

По словам футболиста, академия остановила занятия после атаки вооруженных сил Ирана на военные базы США в ОАЭ. Решение приняли в соответствии с рекомендациями властей.

«Да, наша академия приостановила работу. Сейчас весь город: школы, банки и все объекты не работают. Мы тоже были вынуждены остановить тренировки. Это были рекомендации от государства. На сегодняшний день рекомендации приостановить работу до четверга. Потом уже, ближе к этому дню, будем принимать решение по дальнейшей работе. Ждем информации и разрешений от государства», — подчеркнул Мамаев.

Футбольная академия Павла Мамаева и Федора Смолова работает в Дубае с 2023 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.