Парки Домодедово приглашают жителей на зимние прогулки и активный отдых

Зимний сезон в Домодедово остается отличным временем для отдыха на свежем воздухе. Городские парки открыты для прогулок, занятий спортом и семейного досуга. Жители могут восстановить силы и укрепить здоровье, выбирая между активными и спокойными форматами отдыха.

Лесопарк «Городской лес» — одна из самых популярных зимних локаций. Здесь сохраняется устойчивый снежный покров, что позволяет кататься на тюбингах и лыжах. Проложенные маршруты подходят как для активного спорта, так и для неспешных прогулок по заснеженному лесу. Чистый воздух и природные пейзажи делают парк привлекательным для людей всех возрастов.

Специалисты отмечают, что даже короткие прогулки на свежем воздухе положительно влияют на самочувствие и настроение. Администрация городского округа подчеркивает, что парки регулярно обслуживаются, обеспечивается порядок и безопасность для посетителей. Жителям рекомендуют пользоваться возможностями зимнего сезона.

Актуальная информация о работе парков и погодных условиях публикуется в официальных социальных сетях городских парков Домодедово. Для любителей лыж также доступна трасса в лесопарке Гальчино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.