Парк, усадьба, карта: в Абрамцеве провели турнир по спортивному ориентированию
Фото - © Надежда Малышева/РИАМО
В парке подмосковной усадьбы Абрамцево прошли соревнования по спортивному ориентированию, сообщает корреспондент РИАМО.
В них приняли участие ученики гимназии им. Ольбинского (Сергиев Посад), школы № 5 (Хотьково), а также все желающие дети и взрослые. Всего на состязания приехали около 150 человек.
Ребятам и взрослым выдали карты и чипы. На картах были отмечены контрольные пункты (КП), которые нужно было найти в парке, а чипы нужны были, чтобы отметиться на КП.
Несмотря на парковую местность, бегать участникам предстояло не только по тропинкам, иногда надо было преодолевать крутые спуски, овраги, перебегать через мостики.
В завершении мероприятия самых быстрых спортсменов, нашедших необходимое количество КП, наградили грамотами и медалями. Награждение провели в группах: родители-дети, 2 класс, 3 класс, 4-5 класс, 6-7 класс, 8-9 класс и взрослые.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.
Фото - © Надежда Малышева/РИАМО
Фото - © Надежда Малышева/РИАМО
Фото - © Надежда Малышева/РИАМО