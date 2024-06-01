Парк, усадьба, карта: в Абрамцеве провели турнир по спортивному ориентированию

В них приняли участие ученики гимназии им. Ольбинского (Сергиев Посад), школы № 5 (Хотьково), а также все желающие дети и взрослые. Всего на состязания приехали около 150 человек.

Ребятам и взрослым выдали карты и чипы. На картах были отмечены контрольные пункты (КП), которые нужно было найти в парке, а чипы нужны были, чтобы отметиться на КП.

Несмотря на парковую местность, бегать участникам предстояло не только по тропинкам, иногда надо было преодолевать крутые спуски, овраги, перебегать через мостики.

В завершении мероприятия самых быстрых спортсменов, нашедших необходимое количество КП, наградили грамотами и медалями. Награждение провели в группах: родители-дети, 2 класс, 3 класс, 4-5 класс, 6-7 класс, 8-9 класс и взрослые.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.