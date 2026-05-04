Парк Победы в Краснозаводске проведет разминки и игры 4–7 мая

С 4 по 7 мая в парке Победы в Краснозаводске Сергиево-Посадского округа пройдут игровые и спортивные программы для жителей всех возрастов. Гостей ждут утренняя разминка, детские конкурсы и литературная викторина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение четырех дней в парке Победы организуют серию мероприятий для семейного отдыха. Для детей и их родителей подготовили игровую программу «Пора играть!» с конкурсами и развлечениями на свежем воздухе.

Любителей активного образа жизни приглашают на утреннюю разминку «Физкульт, Ура!». Занятия рассчитаны на участников разного возраста и уровня подготовки и помогут провести время с пользой для здоровья.

Также в парке пройдет литературная викторина «От А до Я». Участники смогут проверить эрудицию и побороться за призы. Возрастное ограничение мероприятий — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.