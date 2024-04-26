Параспортсменка и тренер из Лобни получили знак «Спортивная доблесть»

«Без всякого преувеличения Ольга и Настя — наша гордость. Они прославляют наш город своими победами, за которыми стоит ежедневный, тяжелый труд», — отметила Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Знак «Спортивная доблесть» третьей степени спортсменка и ее тренер получили за участие в IV Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов по плаванию, которая проходила в Астрахани. Анастасия на этих соревнованиях стала серебряной и бронзовой призеркой.

Также недавно юная спортсменка выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Девушка входит в состав сборной Московской области по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями. Сейчас вместе с тренером Настя готовится к Чемпионату России, который пройдет в октябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.