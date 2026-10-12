Парашютист Сергей Романюк из Кузбасса стал победителем финала Кубка России по купольному пилотированию в дисциплинах «дальность» и «точность», сообщает Сiбдепо .

Команда «Кемеровская область» также выиграла командный зачет по многоборью. В ее состав вошли Владимир Заика, Сергей Романюк и Дмитрий Ищенко.

Победителей международных соревнований и финала Кубка России по парашютному спорту наградили в Гудермесе. Церемония прошла в Центре парашютной подготовки Goodsky при Российском университете спецназа имени В. В. Путина. В этом году соревнования собрали рекордные 126 спортсменов из России, Белоруссии и Казахстана.

Главный тренер сборной России и главный судья соревнований Вадим Ниязов отметил высокий уровень подготовки участников и напряженную борьбу. В дисциплине «точность приземления» мужские и женские команды разделили всего несколько сантиметров. По его оценке, это говорит о мастерстве спортсменов и растущей конкуренции.

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