Памятный хоккейный турнир прошел на территории Ленинского округа

В подмосковном Ленинском городском округе на территории поселка Петровское прошел любительский хоккейный турнир, организованный в память о товарищах, которые погибли при выполнении воинского долга в специальной военной операции. Перед началом турнира все присутствующие почтили минутой молчания память Евгения Михайлова и Кирилла Новикова, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа.

«С самого начала Евгений Михайлов был у истоков формирования команды. Он активно принимал участие в кубковых играх, был лидером команды и всегда вел за собой коллектив. Ребята всегда стремились к победе, были активными и целеустремленными, прикладывали усилия для достижений поставленных целей. Кирилл, хотя и не проживал уже в Видном, но все равно ездил на матчи», — сказал капитан команды Олега Самарцева.

Хоккейная команда образовалась больше 10 лет назад. В день проведения турнира по просьбе капитана команды символическое вбрасывание шайбы произвела супруга Евгения. Памятный хоккейный турнир будет проводиться ежегодно на территории поселка Петровское Ленинского городского округа.

Оба игрока хоккейной команды родились в военных семьях и выросли в военном городке, где затем посещали детский сад и начальную школу. С раннего возраста они увлекались хоккеем.

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«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.