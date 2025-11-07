Память героя СССР Александра Балясникова почтили хоккеисты Ленинского округа

В минувшие выходные на льду спортивного комплекса «Молоково» подмосковного Ленинского городского округа состоялся детский хоккейный турнир, посвященный памяти героя Советского Союза, генерал-майора милиции Александра Балясникова. Соревнования, организованные Советом ветеранов МВД России, объединили юных хоккеистов из разных уголков Подмосковья, став ярким событием, сочетающим спортивный азарт и дань уважения героическому прошлому. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Проведение такого турнира — это не только развитие детского спорта, но и важная воспитательная работа. Через хоккей мы учим детей взаимовыручке, дисциплине и умению бороться до конца. А имя Александра Балясникова, настоящего героя, служит для них нравственным ориентиром, примером истинного мужества и патриотизма», — сказала председатель Совета ветеранов ОВД ГУ МВД России по Московской области Людмила Исаенко.

В турнире приняли участие юные хоккеисты в возрасте от 7 до 8 лет, представляющие спортивные школы Долгопрудного, Подольского городских округов, Мытищ и Ленинского городского округа. Честь Ленинского округа на льду защищала команда, подготовленная тренерами Академии хоккея имени Алексея Касатонова, которая базируется в спортивном комплексе «Молоково». Несмотря на юный возраст, все участники продемонстрировали высокий уровень мастерства, настоящую волю к победе, понимание игры и уважение к своим соперникам, что сделало матч захватывающим и зрелищным. По итогам игр были определены победители и призеры, которые получили заслуженные награды.

Почетными гостями турнира стали представители Совета ветеранов органов внутренних дел Московской области, включая руководящий состав организации, ветераны боевых действий, а также представитель Московской областной организации «Динамо».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.