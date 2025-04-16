Овечкину осталось две шайбы до преодоления достижения Горди Хоу

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Овечкин на пороге нового рекорда НХЛ в возрасте 39+ лет

В двух оставшихся матчах регулярного чемпионата российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину достаточно забросить две шайбы, чтобы установить новый рекорд НХЛ для игроков в возрасте 39 лет и старше, пишет РБК .

Сейчас на счету Овечкина 43 гола в текущем сезоне, тогда как легендарный Горди Хоу в сезоне 1968/69, выступая за «Детройт Ред Уингз», забросил 44 шайбы в возрасте 39+.

Этот потенциальный рекорд станет очередным в коллекции достижений российского снайпера, который в апреле уже стал абсолютным рекордсменом лиги по количеству голов за карьеру (895) и победных шайб (136).

Эксперты отмечают феноменальное долголетие Овечкина, который продолжает демонстрировать высочайший уровень игры в возрасте, когда большинство хоккеистов уже завершают карьеру.

Предстоящие матчи против «Бостона» и «Филадельфии» могут войти в историю лиги, если российскому форварду удастся реализовать свой голевой потенциал.