сегодня в 10:32

Овечкин забил шайбу сразу при возвращении на лед после травмы

Хоккеист, капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 869-ю шайбу в НХЛ в первом матче, где выступил после травмы, сообщает РЕН ТВ .

Он отличился при игре в гостях против «Торонто Мэйпл Лифс».

Матч закончился со счетом 5:2. Победила команда Овечкина. Кроме россиянина, в составе клуба отличились Эндрю Манджипане, Джейкоб Чикран, Ник Дауд, Алексей Протас и Том Уилсон. В «Торонто» ответил шайбы забили Джон Таварес и Бобби Макканн.

Овечкин не играл 1,5 месяца, так как ранее сломал малую берцовую кость. Он вышел на лед с «Торонто» впервые после восстановления.

На сегодняшний день отставание хоккеиста от Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ составляет 25 шайб.