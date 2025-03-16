Овечкин сократил отставание от Гретцки

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Овечкину осталось семь шайб до рекорда Гретцки

Российский хоккеист Александр Овечкин забросил 887-ю шайбу в НХЛ, сократив отставание от рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки до семи шайб, пишет газета «Известия» .

Россиянин забросил шайбу за «Вашингтон» против команды «Сан-Хосе».

Он также сделал результативную передачу.

От рекорда легендарного канадца в Гретцки Овечкина в НХЛ отделяет всего семь голов.

Уэйн Гретцки установил рекорд НХЛ по наибольшему количеству заброшенных шайб — 894