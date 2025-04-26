Овечкин прокомментировал проигрыш от «Монреаля»

Нападающий ХК «Вашингтон Кэпитэлз» Александр Овечкин прокомментировал третий матч с ХК «Монреаль Канадиенс», в котором его команда проиграла. Об этом сообщает RT .

Овечкин после матча сказал, что его команда знала — соперник выйдет на лед «заряженным». Тем не менее в первом периоде «Вашингтон Кэпитэлз» играли весьма достойно.

Российский хоккеист отметил, что никто не ожидал легкой пробежки от противника.

«Вашингтон Кэпитэлз» в этот раз проиграл «Монреаль Канадиенс» 3:6. Счет в серии стал 2-1. Команда из американской столицы до сих пор ведет.