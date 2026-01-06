сегодня в 14:22

Овечкин повторил рекорд Ягра по выигрышным шайбам в НХЛ с учетом плей-офф

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин повторил рекорд чеха Яромира Ягра по выигрышным голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом матчей плей-офф. В игре с «Анахаймом» (7:4) спортсмен закинул две шайбы, сообщает ТАСС .

Овечкин обновили собственный рекорд по победным голам в регулярных чемпионатах (140). Также российский спортсмен сравнялся с Ягром, если считать игры плей-офф (151).

В идущем сезоне Овечкин закинул 17 шайб. Также на его счету 19 передач в 43 матчах.

В НХЛ общее количество шайб, закинутых Овечкиным, — 914. Таким образом, он уменьшил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по голам в лиге с учетом плей-офф до 25 шайб.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.