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Овечкин обошел Гретцки по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял чистое 26-е место в списке лучших игроков в истории по числу сыгранных матчей в чемпионатах НХЛ, сообщает РИА Новости .

«Вашингтон» принимает «Каролину Харрикейнз». Для Овечкина матч с «островитянами» стал 1488-м в карьере в чемпионатах лиги.

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах НХЛ он обошел канадца Уэйна Гретцки.

Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз» забил 895-ю шайбу на матче в США, чем в итоге побил рекорд Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Рекордную шайбу Овечкин забил на игре с «Нью-Йорк Айлендерс». Теперь хоккеист является лучшим снайпером всех времен существования НХЛ. Новый рекорд установлен на отметке 895 шайб. Гретцки в свое время забил 894 шайбы.