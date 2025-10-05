Овчинский рассказал о строительстве нового спорткомплекса на западе Москвы

В московском районе Ново-Переделкино инвестор начал строить новый спортивный объект, площадь которого составляет почти 4 тысячи квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Территориально новый спорткомплекс будет располагаться в микрорайоне Ново-Переделкино на Боровском шоссе вблизи станции метро «Новопеределкино» Солнцевской линии и автобусной остановки. Внутри фитнес-клуба будут созданы все условия, чтобы заниматься спортом было комфортно не только взрослым, но и детям.

«Площадь всего строящегося здания составит свыше 3,8 тыс. кв. м. Два наземных и подземный этажи займут помещения для индивидуальных и групповых занятий, тренажерный зал площадью свыше 700 кв. м, кардиозона, пространство для кросс-тренинга и три бассейна для взрослых и детей со школой плавания», — рассказал Овчинский.

По словам министра, в здании нового спортивного комплекса будет в том числе открыт термальный комплекс с русской и можжевеловой банями. Также жители Москвы смогут пользоваться современными хамамами и двумя финскими саунами. На территории объекта будут располагаться в том числе кафе здорового питания и детский клуб, а прилегающая к зданию автостоянка будет рассчитана на 46 автомобилей.

В настоящее время на объекте проводятся монолитные работы. Специалистам еще предстоит выложить тротуары, а также облагородить территорию кустарниками.

При проведении как наружных, так и внутренних отделочных работ застройщик применяет новейшие материалы улучшенного качества. К примеру, фасад спорткомплекса будет отделан вентилируемой системой, состоящей из фиброцементных панелей серого цвета.

Местоположение спортивного сооружения выбрано в непосредственной близости от жилых кварталов, благодаря чему местные жители смогут заниматься спортом недалеко от своего жилья, экономя время на перемещение.