Овчинников призвал «Локомотив» бороться за чемпионство в РПЛ

Российский тренер Валерий Овчинников выразил мнение, что московский «Локомотив» должен активно бороться за чемпионство в весенней части сезона-2025/26 Российской Премьер-Лиги и превзойти «Зенит» и «Краснодар», сообщает Metaratings.ru .

Овчинников поделился ожиданиями от выступления «Локомотива» в предстоящей весенней части сезона. По его словам, именно весной команды ждут самые серьезные испытания, а борьба за лидерство в чемпионате обострится.

«Впереди самое страшное: весенняя часть. Все, что было осенью и летом, можно зачеркнуть. Между лидерами будет хорошая драка», — отметил Овчинников.

Тренер подчеркнул, что «Зенит» и другие клубы будут усиливаться, а московские команды также настроены на борьбу за титул. Овчинников выразил надежду, что «Локомотив» сможет претендовать на чемпионство и нанести удар по «Зениту» и «Краснодару».

После 18 туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. Первый матч после зимней паузы команда проведет 28 февраля на «РЖД Арене» против «Пари НН».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.