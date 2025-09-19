Открывается регистрация на детские забеги кросс-полумарафона «ОдинцовоRUN»

Прием заявок на участие в детских забегах кросс-полумарафона «ОдинцовоRUN» стартует завтра, 20 сентября, в 12:00 (мск), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Это будет заключительное событие сезона серии стартов суперлиги Подмосковья-2025, которое состоится 18 октября в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной.

​Для самых юных любителей бега предусмотрены две дистанции. Для детей от 4 до 8 лет запланирован маршрут на 300 метров, а для ребят постарше, от 7 до 11 лет, будет организован старт на 600 метров. Количество мест для участия ограничено.

​Зарегистрировать ребенка можно будет по ссылке на странице бегового события.

​Для регистрации ребенка у родителя должен быть создан личный кабинет спортсмена. Выбрав нужную дистанцию, необходимо нажать «Зарегистрировать друга» и внести данные юного бегуна. На указанный адрес электронной почты придет подтверждение и стартовый номер (для каждого ребенка нужна отдельная почта).

​Также принять участие в кросс-полумарафоне «ОдинцовоRUN» может любой желающий взрослый спортсмен старше 12 лет. Для тех, кто только начинает пробовать свои силы в соревновательных забегах, подготовлена специальная дистанция на 3 км.

Опытным бегунам, как и в предыдущих стартах сезона, на выбор предлагается три дистанции — 5, 10 или 21,1 км. Промокоды на бесплатное участие можно выиграть, тренируясь и участвуя в розыгрышах на сайте проекта «Суперлига Подмосковья».

Дата проведения: 18 октября 2025 года.

Место проведения: г. Одинцово, Манжосовская ул., д. 1, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной.

​Проект «Суперлига Подмосковья» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.