Открытый турнир по самбо пройдет в Подмосковье в феврале

Открытый Московский областной турнир по самбо «Золотой круг» пройдет 8 и 9 февраля в спортивном комплексе «Луч» Сергиево-Посадского округа. Начало в 11:00, сообщает пресс-служба администрации округа.

Это традиционные соревнования среди юношей и девушек, они проводятся ежегодно с 2005 года. В турнире примут участие около 150 спортсменов от 9 до 16 лет из Московской, Владимирской, Ярославской и Тверской областей.

В рамках турнира состоится торжественное открытие, взвешивание спортсменов, борьба во всех весовых категориях и награждение победителей и призеров грамотами и медалями.

Самбисты из Сергиево-Посадского округа имеют все шансы на победу. В их копилке большое количество золотых, серебряных и бронзовых медалей региональных, областных и всероссийских соревнований. Например, не так давно завершились соревнования первенства Московской области по самбо, где спортсмен из СШ «Центр» Александр Федоренко занял третье место в весовой категории 49 кг и отобрался на ЦФО Первенство Центрального федерального округа.

Открытый Московский областной турнир по самбо «Золотой круг» проводится с целью популяризации и развития борьбы самбо среди молодежи, повышения спортивного мастерства юных самбистов, выполнения разрядных норм ЕВСК, а также пропаганды здорового образа жизни.

Организаторами соревнований выступают СШ «Центр», СК «Луч» и Сергиево-Посадский спортивный клуб самбо и дзюдо.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.