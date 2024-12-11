«Открытый кубок Звенигорода по быстрым шахматам» прошел в Звенигороде

В субботу, 7 декабря, в звенигородском бутик отеле «Tatiana Provence» прошел ежегодный турнир по быстрым шахматам — «Открытый кубок Звенигорода 2024», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревновании приняли участие более 60 профессиональных шахматистов в возрасте от 7 до 17 лет.

Призовой фонд турнира — 100 000 рублей от главы Одинцовского городского округа. Также призеры и участники получили эксклюзивные медали и кубки, подарочные сертификаты и подарки от спонсоров.

Награждение прошло в общем и женском зачетах. Так же организаторы позаботились о болельщиках и родителях шахматистов: велась прямая трансляция игр онлайн, а все желающие могли посетить музей «Звенигородский манеж».

Организатором турнира выступил «Звенигородский шахматный клуб» при поддержке главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова.

В звенигородской библиотеке № 1 по субботам проходит обучение для всех желающих. А в течение года Звенигородский шахматный клуб проводит мастер-классы от известных гроссмейстеров и организует шахматные турниры самого высокого уровня.

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