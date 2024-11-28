Открытый Кубок по фехтованию на шпагах проведут в Бронницах 30 ноября

30 ноября, в субботу, в городском округе Бронницы пройдет открытый Кубок спортивной школы олимпийского резерва им. А. Сыроежкина по фехтованию на шпагах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии примут участие спортсмены 2011–2016 гг. р., имеющие медицинскую справку от врача о допуске к соревнованиям.

В 14:00 выступят юноши и девушки 2015–2016 гг. р., а в 15:30 — юноши и девушки 2011–2013 гг. р.

Участники, которые займут 1, 2 и 3 места, будут награждены кубками, медалями и грамотами Спортивной школы олимпийского резерва им. Сыроежкина городского округа Бронницы.

Мероприятие пройдет в специализированном здании фехтования по адресу: ул. Москворецкая, д. 46. Контактный телефон: 8 (926) 562-88-17.

В городе Бронницы такой вид спорта, как фехтование, существует уже более 10 лет и является очень популярным. Ребята из соседних округов приезжают сюда, чтобы стать настоящими мастерами фехтования. Под руководством опытных тренеров ребенок сможет участвовать в соревнованиях и демонстрировать свои навыки на высшем уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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